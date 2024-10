Primavera oggi a Martorano arriva il Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) All’esordio sul nuovo campo centrale del Centro Sportivo Romagna Centro non era andata molto bene: rimpianti per il rigore non sfruttato nei minuti finali e conseguente sconfitta per mano della Sampdoria., però, ladel Cesena ha una nuova occasione per ritrovarsi davanti ai propri tifosi in quello che si può definire un vero scontro diretto visto che il, allenato da Fabio Pisacane, ha due punti in più in classifica rispetto ai ragazzi di mister Nicola Campedelli. I sei punti conquistati dai sardi sono frutto delle vittorie interne contro Monza e Empoli, in trasferta finora i rossoblù sono a quota zero. Entrando ancora più a fondo nel rendimento in trasferta delsi nota, poi, che fin qui ha subito sei reti lontano dal suo campo segnandone solo una.