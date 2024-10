Predappio ecco la ’Bottega Bio’ | Promuoveremo gli stili di vita sani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024)festeggerà domani il taglio del nastro di una nuova attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e integratori, che promuovono uno stile diall’insegna della prevenzione e della salute. Si tratta de ‘La Bottega Biosalute’ di via Raffaello Sanzio 7, gestita dalla famiglia Franchetto. L’inaugurazione avverrà alle ore 11, alla presenza del sindaco Roberto Canali e dell’assessore alle attività produttive, Carla Ravaglia, che spiega: "In un momento storico in cui parecchie attività chiudono, mi preme sottolineare il coraggio della famiglia Franchetto. Perciò invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa". L’apertura del negozio è il culmine di un rapporto già consolidato tra la famiglia Franchetto e la realtà locale. La Bottega, infatti, vuole essere un punto d’incontro con il territorio che ha accolto una nuova famiglia.