Niente bretella tra Ss36 e A52 Sospiro di sollievo dei residenti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Con la convenzione Anas non ci sarà il collegamento a raso tra la Statale 36 e la tangenziale Nord A52. Il testo sarà sottoscritto tra pochi giorni, escludendo così definitivamente la realizzazione del collegamento in superficie che era stato inizialmente proposto e poi superato nelle diverse interlocuzioni e nei preaccordi di dicembre, dopo il parere negativo del Comune. La conferma dello stralcio è arrivata dopo l’incontro in Regione con Anas, a cui ha partecipato l’amministrazione, riportando le preoccupazioni deidel quartiere Robecco. Oltre all’impatto viabilistico, l’infrastruttura in superficie avrebbe comportato anche elevate problematiche ambientali.