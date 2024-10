Moto2 Aron Canet svetta su pista umida nelle pre-qualifiche del sabato a Motegi 6 Arbolino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024)in grande evoluzione nel corso delle pre-deldel GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito di, la pioggia ha lasciato in eredità un tracciato umido, non consentendo ai piloti di migliorare i crono ottenuti ieri. Pertanto, nel computo della classifica combinata funzionale all’accesso nella Q2 e nella Q1 delle, sono valsi essenzialmente i riferimenti di venerdì. In questo quadro, il migliore di oggi è stato lo spagnolo. L’iberico, in sella alla Kalex del Fantic Racing, si è dimostrato assai efficiente nel time-attack, stampando il tempo di 1:50.672 a precedere i connazionali Albert Arenas (QJGresini) con il crono di 1:50.942 e Sergio Garcia (1:51.180) sulla Boscoscuro MT Helmets – MSI.