Monza-Roma Juric oggi in conferenza stampa | data orario tv e streaming

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi Ivan, alla vigilia della sfida valida per la settima giornata di Serie A 2024/25 tra. Periodo non semplice per i giallorossi, reduci dalla brutta sconfitta in Europa League sul campo dell’Elfsborg, arrivata dopo una prestazione decisamente opaca contro un avversario modesto. A fine gara il tecnico croato ha provato a fare da pompiere, ma le sue dichiarazioni hanno fatto storcere il naso ai tifosi, e probabilmente avrà modo di spiegarsi in. Tra gli altri temi che potrebbero essere trattati c’è un Soulé che non decolla, così come tutta la squadra peraltro, mentre per quanto riguarda la formazione dovrebbero tornare in campo diversi titolari dopo il turnover fatto in Svezia. Ladisi terrà alle ore 13.