L’esercito del posto fisso Il Comune cerca nove impiegati | al concorso si presentano in 1500

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) A Rimini riparte la caccia alin municipio. Ilha indetto unper 9 posti da istruttore. Paga come da contratto degli enti pubblici, orario chiaro e un futuro in municipio. Di questi tempi una rarità, tanto che hanno risall’appello da tutta Italia. A candidarsi per le prove che stabiliranno la graduatoria finale del bando, sono stati oltre un migliaio. Il conto finale è arrivato a 1.575 candidati ammessi alla prima prova. Il 29 ottobre sono attesi a Rimini per sfidarsi nell’esame scritto. E vista la quantità di persone in arrivo si è scelta una struttura che possa accogliere i candidati nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per il corretto svolgimento della prova. L’appuntamento sarà (come accaduto già per altri concorsi) al palazzetto dello sport Flaminio.