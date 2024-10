L’attrice Simona Cavallari madrina del Corteo storico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) TREVI Una ‘stella’ del teatro e del piccolo e grande schermo ospite deldel Palio dei Terzieri:questa sera sarà la ““.capitolina, protagonista di diversi film di grande successo sul piccolo schermo come La Piovra, Pizza Connection e la serie Sospetti, sul grande schermo ha interpretato film come Amore nello Specchio e Prima del Tramonto. Sarà a Trevi grazie all’amicizia che la lega a Francesca Lovelok. Ildà il via al ricco cartellone dell’Ottobre Trevano del 2024. Sono 500 i figuranti in costume medievale che sfileranno lungo le piazze e le vie del centroin una suggestiva ambientazione Medievale. Alla fine del, dopo la benedizione dei carri, il momento più atteso dei Priori dei Tre Terzieri è rappresentato dal sorteggio dell’ordine di partenza della corsa dei carri al Palio dei Terzieri, in programma domani.