Juventus Next Gen-Potenza oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

(Di sabato 5 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e streaming di Taranto-Potenza, match valido per l'ottava giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Periodo decisamente no per i bianconeri: nell'ultimo turno è arrivata la pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Benevento, che ha fatto seguito a tre pareggi consecutivi. I 6 punti in classifica li collocano nei bassifondi della graduatoria, e invertire la rotta contro un avversario di valore non sarà semplice. I potentini hanno acciuffato un pari in rimonta per 3-3 contro il Crotone, e con 11 punti sono in piena zona play-off. COME SEGUIRE IL MATCH Taranto-Potenza: come vedere il match L'incontro andrà in scena nella giornata di sabato 5 ottobre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW.