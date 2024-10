Julia Covitto protagonista a X Factor

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) La cantantea "X", esperienza per Junglenella famosa trasmissione di Sky. L’artista, che da qualche tempo vive a Roma, è stataper due puntate: prima alle audition, dove si è presentata cantando un pezzo dei Marlene Kuntz, Nuotando nell’Aria, accompagnata dalla sua chitarra. L’esibizione le era valsa il passaggio ai Bootcamp, nonostante il "no" di Achille Lauro, giudice che le è poi capitato nel "livello successivo", in cui gli artisti assegnati a un relativo giudice venivano scelti o eliminati tramite il famoso sistema delle sedie. Sedia sulla qualesi era anche seduta fino all’ultimo concorrente, la band I Patagarri, con il giudice Achille Lauro che ha deciso di fare lo "switch", eliminando di fatto Jungledalla trasmissione.