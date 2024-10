Il silenzio dei progressisti sulle manifestazioni pro Hamas

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Al direttore - Da qui al 7 ottobre, un pezzetto di “Statuto di” al giorno: “Il jihad non è limitato a portare le armi e affrontare militarmente il nemico. La parola buona, l’articolo eccellente, il libro utile, sostengono e aiutano dal canto loro il jihad per la gloria di Allah”.Andrea Minuz “Oggi più che mai, le forze della luce nel mondo devono unirsi e lavorare insieme contro il regime oscuro degli ayatollah, che è la fonte del terrore e del male nella nostra regione. Devono stare al fianco di Israele. La scelta non è mai stata così chiara, tra tirannia e libertà”. Benjamin Netanyahu, ieri: perfetto. Al direttore - Fra pochi giorni ricorre l’anniversario del pogrom antiebraico del 7 ottobre, data in cui si è registrato contro Israele, da parte di, l’attacco più grave nella sua storia dopo la Shoah.