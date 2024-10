Il calcio coltiva la cultura dell’impunità per i reati sessuali El Pais

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Eldedica oggi un approfondimento all’impunita’ della violenza sessuale nel. L’incipit è relativo a Maradona “Maradona era il dio del. Quando è morto, il 25 novembre del 2020, pochissimi necrologi hanno menzionato i maltrattamenti e le violenze che alcune delle sue ex partner hanno dichiarato di aver subito. Come se fosse scandaloso menzionare qualcosa che appannasse la sua eredità sportiva. Ile il resto è roba degli altri”. Nelci sono moltissimi esempi, sfodera El, partendo dal caso Rubiales che ha fatto il giro del mondo col il suo bacio alla Hermoso dopo la vittoria del Mondiale femminile. Passando poi per Dani Alves, Sergi Enrich e Antonio Luna, Achraf Hakimi fino a Rafa Mir.