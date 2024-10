Giorgia Meloni ritira la querela | finito il martirio di Luciano Canfora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) C'è un passo - emblematico e attualissimo - nell'Elogio del diritto di Werner Jaeger, grande filologo e grecista del secolo scorso (edito in Italia La Nave di Teseo). È un passo in cui, citando l'età eroica ateniese si evoca l'“isonomia”, come supremo ideale: ossia l'ordine sociale basato sull'uguaglianza di fronte alla legge. Anche nell'esegesi del diritto romano si tratta d'un principio che è pietra angolare delle democrazie., 82 anni, comunista antico, collega di Jaeger, intellettuale raffinato e maggior grecista italiano vivente, tutto questo lo sa bene. E Jaeger probabilmente gli appare in tutto il suo splendore, mentre arriva la notizia del giorno: la premier ha rimesso nei suoi confronti laper diffamazione aggravata, datata aprile 2022, all'opposizione del governo Draghi. Ecco. Credo che il punto stia qui: nella forza degli antichi brocardi.