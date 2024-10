Giocattoli per il Natale 2024 le idee regalo da Mattel

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il periodo natalizio è quel momento magico in cui si condividono bellissimi momenti con la famiglia e gli amici, e dove i bimbi ricevono i tanto desiderati regali Per accompagnare i bambini nello sviluppo di capacità motorie e di apprendimento senza rinunciare all’esperienza del gioco, Fisher-Price Wood e Planet Friends sono la scelta perfetta per chi predilige regalare giochi ecosostenibili e di lunga durata. Oltre all’attesissimo appuntamento con Barbie Magia delle Feste, per i piccoli appassionati dell’iconica bambola, la famiglia di Barbie si allarga con le Barbie Dream Besties e Barbie Ballerina Ali da Farfalla. Per le appassionate di equitazione tornano Barbie e Il Ranch dei Sogni e tanti playset correlati.