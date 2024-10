Federica Pellegrini si tira indietro | questo è troppo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 5 ottobre 2024)chiude la porta in faccia all’ipotesi circolata nelle scorse ore: non se ne parla proprio. Prima l’avventura a Pechino Express, in coppia con il marito Matteo Giunta. La piccola Matilde non c’era ancora, quandoe la sua dolce metà hanno messo lo zaino in spalla e sono partiti per una parentesi della loro vita che mai e poi mai, pur volendo, potranno dimenticare. Ma che, al contrario, porteranno con sé per sempre.non intende neanche prenderlo in considerazione (AnsaFoto) – Ilveggente.itE varrà lo stesso discorso per Ballando con le stelle, la trasmissione alla quale la Divina ha deciso di partecipare dopo un corteggiamento serratissimo, durato la bellezza di 14 anni, da parte di Milly Carlucci.