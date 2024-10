Fabio De Martino muore in moto a 17 anni davanti al padre (Di sabato 5 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre, in mattinata, si è verificata una tragedia stradale a Levate (Bergamo). Un giovane di 17 anni, Fabio De Martino, residente nella vicina Osio Sotto, ha perso la vita in un incidente stradale.La dinamicaIl ragazzo, alla guida di una Yamaha 125, è tragicamente deceduto dopo (Di sabato 5 ottobre 2024) Sabato 5 ottobre, in mattinata, si è verificata una tragedia stradale a Levate (Bergamo). Un giovane di 17De, residente nella vicina Osio Sotto, ha perso la vita in un incidente stradale.La dinamicaIl ragazzo, alla guida di una Yamaha 125, è tragicamente deceduto dopo (Milanotoday)

L’uomo al volante, un 57enne, ha provato a frenare ma lo spazio era troppo ridotto e lo scontro è stato violentissimo. All’alba era voltato con la sua moto in un canale tra Verolanuova e San Paolo. Mercoledì 2 ottobre a ha perso la vita Roberto Gnocchi, 58enne di Lumezzane residente a Mazzano. E ... (Ilgiorno)

Un’altra croce che si aggiunge alla triste conta dei morti in moto, tre in meno di una settimana fra Bergamo e Brescia. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti, al termine di un pomeriggio che doveva essere di festa, con padre e figlio che erano usciti, entrambi in sella alle loro moto, ... (Ilgiorno)

Un simpatico siparietto tra Stefano De Martino e una persona del pubblico che somiglia a Fabio Fazio: "Lei mi ricorda qualcuno". La replica: "Sì, lo so, me lo faccia salutare". Ma la risposta del figurante spiazza tutti.Continua a leggere . (Fanpage)