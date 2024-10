Dora Moroni chi è l’ex marito Christian | Mi ha tradito non so quante volte

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024)è stato il primo a soffrire a causa della separazione da, e questo per via delle ingerenze dei giornali che tiravano in ballo storie calunniose su presunti tradimenti di cui proprio lui si sarebbe reso colpevole nei confronti della moglie. “Hanno cercato di distruggermi”, ha dichiaratoanni dopo, “e io ho sofferto soprattutto per nostro figlio che doveva sopportare queste dicerie. Mi hanno tolto tutto, sono stato male”. Complicato soprattutto il suo rapporto con Alfredo: “Per stare vicino a mio figlio mi sono allontanato dal mio lavoro pur di andare a Ravenna ogni week end a trovarlo. Quando è partito per gli Usa e si è sposato a mia insaputa, infine, sono caduto in depressione”.inizia la sua carriera con l’esordio nella prima edizione di Domenica In stagione 1976-77, al fianco di Corrado.