Carta del docente come cambia nel 2024

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre– È stata al centro di frequenti azioni legali, ricorsi e sentenze, per sancire il diritto anche a docenti non di ruolo di percepirla. Per lo scorso anno scolastico, alla fine il diritto è stato riconosciuto anche agli insegnanti precari, ma con contratto fino al 31 agosto. Parliamo delladel, un contributo economico pari a 500 euro per l'anno scolastico 2023/laper il nuovo anno scolastico L’importo scenderà a 425 euro nel prossimo anno scolastico, con un’ulteriore riduzione entro il 2027, che porterà il contributo a 400 euro. Il risparmio permetterà al Governo di finanziare nuovi corsi di formazione,i percorsi abilitanti. Lamanterrà lo stesso fine degli scorsi anni, cioè potrà essere utilizzata per acquistare libri, corsi, per andare al teatro o al cinema, oppure nei musei.