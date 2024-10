Arredi e ciclabili ecco il Parco delle Meraviglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bastiglia ora ha il suo "". Questo polmone verde sorge in un’area attigua a Piazza Tintori ed è stato inaugurato nei giorni scorsi. Nuove pavimentazioni e nuovie giochi, arbusti colorati e specie aromatiche all’insegna della biodiversità, ma anche un’area sgambamento cani con ingresso pavimentato per persone con disabilità, caratterizzano gli elementi di questo incisivo intervento di riqualificazione, accogliente ed inclusivo. Esteso su una superficie di 4.200 metri quadrati, circa 1.000 dei quali riservati allo sgambamento cani, sorge in una zona divenuta centrale con i collegamenti pedonali verso la scuola e il paese e verso la pista ciclabile per Modena.