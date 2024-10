Approda a Chi l’ha visto il caso di Valentina la 37enne pontina scomparsa il 30 Settembre L’appello della famiglia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono giorni di grande apprensione per i familiari e gli amici di, una donna di 37 anni che èda Latina il 302024.non è più tornata nella sua abitazione, e da allora nessuno è riuscito a mettersi in contatto con lei. Si ritiene che possa non avere più con sé il suo telefono cellulare, rendendo ancora più difficile ogni tentativo di localizzarla. Descrizione Fisica e Segni Particolariha capelli castani, occhi castani ed è alta circa 160 cm. Tra i segni particolari, possiede diversi tatuaggi che potrebbero aiutare nel riconoscimento: ha un’orchidea e una fata tatuate sulla caviglia, e tre stelle con le iniziali “A.M.F.” tatuate sulla schiena. Appello ai Cittadini I familiari, che hanno lanciato l’allarme, sono estremamente preoccupati, poiché il comportamento dirisulta del tutto fuori dal normale.