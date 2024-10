Anguissa-Napoli la società azzurra prepara la sua prossima mossa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il club partenopeo ha intenzione di attivare l’opzione per prolungare il contratto del centrocampista Zambofino al 2027. Frank Zamboè tornato a splendere come uno dei protagonisti indiscussi del. Sotto la guida di Antonio Conte, il centrocampista ha ritrovato la forma che lo ha reso essenziale per la conquista dello Scudetto con Luciano Spalletti. Dopo un’ottima prestazione nella partita contro il Como,ha dichiarato: “Abbiamo lavorato molto col mister. In ritiro è stato difficile ma l’abbiamo fatto per bene, adesso il lavoro duro paga. Quando lavori duro, poi sempre vinci. È molto importante”. Il suo impatto nel gioco degli azzurri è innegabile, e lapartenopea non intende rischiare di perderlo.