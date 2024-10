Al via i lavori delle nuove medie | Un investimento da 14milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Al via idi costruzioneScuoleRaimondo Montecuccoli a Pavullo, nel nuovo polo adiacente allo Stadio Giuseppe Minelli. "Il cantiere è già operativo e al lavoro – fa sapere il sindaco Davide Venturelli -. L’obiettivo è quello di ultimare ientro il 30 marzo 2026 e di realizzare i collaudi entro il 30 giugno dello stesso anno, così da fornire un nuovo spazio formativo all’avanguardia per i nostri ragazzi e le nostre ragazze nel più breve tempo possibile". Il progetto prevede anche lo smantellamento dell’immobile di Viale Guglielmo Marconi 17 che ospita le attuali scuole(esclusa la palestra "Anna Ascari") nel rispetto degli obblighi imposti dal PNRR riguardo il non consumo di suolo.