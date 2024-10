Accademia Volley ieri allenamento congiunto con la Fiamma Torrese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la fase di avvicinamento al campionato per l’pomeriggio infatti al Rampone di Benevento si è tenuto untra formazione giallorosse e laTorre di Torre Annunziata (NA). le due squadre si erano già affrontate lo scorso weekend in occasione del Memorial Sergio Riggi e saranno nuovamente avversarie anche nel debutto ufficiale in campionato che avverrà, sempre al Rampone, il prossimo 26 ottobre. Nel corso dell’, sono stati disputati quattro set: i primi tre sono stati vinti dalla formazione napoletana, una delle candidate alla vittoria del campionato che ha schierato anche Dora Sollo, tra l’altro ex giallorossa, a dimostrazione del valore e delle ambizioni della