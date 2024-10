Volley è Monza-Piacenza il big match della seconda giornata! Perugia in campo a Padova Trento occhio a Taranto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Conferme, qualche sorpresa, già un buono spettacolo. La primaSuperlega la settimana scorsa ha offerto tutto questo e nel week end in arrivo si replica con il secondo turno che ha unprincipale e tante sfide interessanti. La partita più attesa è quella didove la Mint, che ha sudato le proverbiali sette camicie per espugnare ilneo-promossa Grottazzolina, ospita la Gas Sales Bluenergy, reduce dalla bella vittoria contro Modena in un derby dall’esito tutt’altro che scontato.scenderà incon una formazione rimaneggiata visto che all’appello mancano ancora i centrali Mosca e Averill e le bande Juantorena e Zaytsev. I fari, in casa, saranno puntati sui due ex di turno che ahanno lasciato un ottimo ricordo con le due finali dello scorso anno, Gianluca Galassi e Stephen Maar.