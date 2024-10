Terrorismo a Bergamo il pizzaiolo arrestato lavorava di fronte alla chiesa che voleva far saltare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2014 –in una pizzeria di, che si trova proprio davantipatronale di San Alessandro in colonna che aveva messo nel mirino il ventiduenne egizianoDigos di Brescia eper apologia del. Francesco Prete procuratore capo (s) e Eugenio Spina questore, arresto per apologia di, confernza stampa in questura di Brescia, 2024. Ansa Filippo Venezia Era “in Italia da pochi mesi e con un permesso di soggiorno in scadenza” ha aggiunto il procuratore capo di Brescia Francesco Prete durante la conferenza-stampa. Per il gip che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare: “Ha dimostrato di voler programmare un atto fortemente violento e pericoloso, che si inserisce nel quadro di una personalità dalle posizioni estremamente radicali e con una ideologia intrisa di esecuzioni cruente, sparatorie”.