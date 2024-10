Tajani | no a tassa extraprofitti rischiano piccole banche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (askanews) – L’ipotesi dire glidellerischia di limitare l’accesso al credito in particolare dal punto di vista delle. L’ha affermato oggi il vicepremier Antoniointervenendo all’Assemblea di Confindustria di Bari e della BAT. “Perché mi sono inquietato lo scorso anno sulle ricende degli? A parte che non so che cosa vuole dire: c’è il profitto lecito e il profitto illecito. Se uno fa il traffico di droga ha un profitto illecito. Se uno vende macchine, prodotti agroalimentari ha un profitto lecito. Extraprofitto non so che cos’è”, ha detto il ministro degli Esteri. “Chi decide dove è extra e dove non è extra il profitto? L’importante è che il profitto vada a beneficio della società. La situazione deve essere sempre giusta”, ha continuato.