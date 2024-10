Sport e solidarietà In campo contro il cancro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Calcio e basket ina Cesena per i giovaniivi ammalati. In occasione della settimana mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui tumori dell’età pediatrica, anche a Cesena sono arrivate le iniziative di ’Atleti al tuo fianco’ che uniscono attivitàiva e iniziative di supporto emotivo in oncologia. Sui campi della Nuova Virtus Cesena, le squadre di basket femminile U19 e U17 e la squadra di calcio 2010 sono scese incon un nastro d’oro tatuato sulla mano, segno che identifica nel mondo la lottailinfantile e adolescenziale, per rappresentare tutti i coetanei e le coetanee che, a causa di una diagnosi oncoematologica, in questo momento sono costretti a stare lontani dai campi e dalla propria squadra.