Sensini non si ferma | Politica fuori dal teatrino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sta avendo seguito l’impegno politico di Paolo, 54enne ex candidato sindaco alle comunali, ricercatore, storico e analista geopolitico. La sua lista era denominata "Per la pace e il bene comune. Cesena viva e unita" e ha ottenuto 783 voti, l’1,7%, non riuscendo a strappare un seggio in consiglio comunale., lei e il gruppo che l’ha sostenuta alle comunali state proseguendo l’attività? "Il nostro impegno politico-sociale prosegue indefesso come, del resto avevamo fatto sino al giorno della nostra candidatura con la lista civica nel giugno scorso. Questa scelta ovviamente aveva uno scopo ben preciso e delimitato".