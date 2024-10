Ricci firma lo yacht club di Sindalah

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La moda fiorentina sbarca a, isola della futuribile Neom: porta d’accesso al mar Rosso nel nord ovest dell’Arabia Saudita, si prepara a diventare una delle principali destinazioni per la comunità internazionale delloing e i viaggiatori di lusso. Progettata dall’architetto Luca Dini, vanta un porto turistico con 86 posti barca e 75 boe al largo. Are gli interni dello, invece, il designer fiorentino Stefano, chiamato a disegnare gli spazi all’insegna della raffinatezza italiana, con materiali opulenti come il marmo bianco di Carrara, ma anche tessuti intrecciati a mano provenienti dallo storico Antico Setificio Fiorentino e superfici in radica nella sfumaturaBlue. "Sono entrato a far parte del progettoperché credo che Neom sia una visione avanti di 30 anni rispetto al resto del mondo, - dice lo stilista -.