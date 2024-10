Perché San Francesco d’Assisi è il patrono d’Italia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La scelta di rendere Sanrisale al 18 giugno 1939 e trova svariate motivazioni, prevalentemente politiche e culturali. Partiamo dalla prima e dalle parole che papa Pio XII usò per motivare la decisione di proclamareprotettore della nostra nazione. Il pontefice disse di lui che era: “Il più italiano dei santi, il più santo degli italiani“.rappresentava per la Chiesa l’emblema di un’unificazione tanto agognata, dopo lo strappo del 1871, con l’annessione di Roma, “casa” del papa, al Regno. La disputa tra Chiesa e Stato si è placata nel 1929, con la firma dei Patti Lateranensi, l’accordo politico tra Vaticano e Governo fascista. 10 anni dopo,diventa. Come anticipato, però, c’è anche una motivazione culturale profonda che identifica nel poverelloil simbolo dell’Italia.