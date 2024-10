Nuova stazione pronta nel 2029 Ventotto Frecce spesa 80 milioni Salvini blinda Creti | scelta definitiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 – Mette in fila le risorse destinate alla Toscana, “stiamo dimostrando un’attenzione alla Toscana fuori dal comune” per poi piantare la bandierina dell’alta velocità a, in Valdichiana. A Perugia, il ministrosfodera il piano delle grandi opere per l’Umbria e lo fa in una manifeelettorale, al fianco della presidente uscente - ricandidata - Tesei. Squaderna l’elenco di progetti e risorse elaborato dai tecnici ministeriali, gli stessi che hanno indicato laMedioetruria acome migliore soluzione tra le ipotesi per lunghi mesi sul tavolo romano. Tra queste Rigutino e, in alternativa, il potenziamento dello scalo di Arezzo. Ipotesi con minori costi e con l’interscambio ferro-ferro già pronto. Ma a Roma hanno sceltoe ieri da Perugia,ci mette il sigillo.