Moto2 Filip Salac anticipa di un pelo un super Ai Ogura nelle FP in Giappone decimo Vietti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Su una pista quasi tutta asciutta e con qualche chiazza di umido sono scesi in pista per le free practice del Gran Premio dela Motegi i piloti della. Il leader del Mondiale Ai, nel circuito di casa, è apparso subito a suo agio e in grande fiducia rispetto a tutti gli altri: chiude questa prima sessione in seconda posizione con il crono di 1:50.301 con un’ottima prova di efficienza, apparendo davvero a suo agio nella guida. A demoralizzare gli avversari è il passo costante di: prima 1:50.8, poi 1:50.5, poi 1:50.4, infine 1:50.3. Una progressione straordinaria, senza che la gomma abbia minimamente risentito dei tanti giri percorsi. Un bel messaggio per il prosieguo di questo fine settimana nel quale sembra essere davvero il favorito per vincere e allungare in classifica.