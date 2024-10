Milano una giornata con le professioni sanitarie tra arte e spettacolo

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Un appuntamento con le, per approfondire temi legati alla salute e alla prevenzione in modo diverso e creativo: è la prima edizione di “InSalute-Il vostro benessere, il nostro obiettivo”, l’evento organizzato dall’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delleTecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio per i cittadini die dintorni, che si svolgerà domenica 6 ottobre dalle 14:00 alle 20:00 all’Anfiteatro Msana, presso il Parco Martiri della Libertà Iracheni Vittime del Terrorismo di