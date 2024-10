Memorie di un clown primo in classifica | la stampa britannica stronca l’autobiografia di Johnson però ne parla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Fra i più duri c’è Martin Kettle sul Guardian che, nel recensire Unleashed, il tomo autobiografico di Borissulla propria carriera politica, lo ribattezzadi un. Sommario: “Tutta l’elaborata retorica di questo mondo non può nascondere il vuoto al centro di questo libro egoistico e solipsistico”. Non è una sorpresa: il Guardian, quotidiano di centro sinistra, è da sempre uno dei più critici di Boris, fin da quando ha messo la sua notevole popolarità al servizio della campagna Vote Leave che ha portato alla vittoria del Sì al referendum sulla Brexit. Una scelta di campo, come è stato chiarito in seguito, puramente opportunistica. Come spesso accade, il libro è l’occasione per rivitalizzare la faglia ideologica e d’interessi che attraversa i media britannici.