Massolo | Meloni punta al salto quantico per vincere la sfida della digitalizzazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Giorgiavuol far fare all’Italia un “” perlae aumentare la competitività del Paese sul piano internazionale. È l’analisi di Giampiero, ex segretario generaleFarnesina e senior advisor dell’Ispi, alla luce dei recenti incontri del premier con Elon Musk, con il presidente di Microsoft, Brad Smith, e con Larry Fink, presidente e ad del fondo di investimento americano BlackRock, il più grande al mondo.: “al lavoro per far fare all’Italia un” “Noi viviamo in un contesto internazionale in cui diciamo che non solo singole grandi aziende, ma anche addirittura singoli individui si pongono ormai da pari a pari con gli Stati”, ha sottolineato, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos.