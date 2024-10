Mammografia gratuita al Grassi di Ostia | 6 date fino a dicembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre – La Asl Roma 3 aderisce a “Ottobre Rosa 2024”, la campagna dedicata alla prevenzione del tumore al seno per la fascia di età da 45-49 anni, ovvero quella delle donne che non rientrano nel tradizionale programma di screening. Le cittadine che risiedono nel territorio della Asl Roma 3 potranno prenotare non solo nel mese di ottobre ma anche a novembre euna, contattando il numero messo a disposizione dalla Regione Lazio (06164161840, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30; il sabato dalle 7.30 alle 13). LeLe prestazioni saranno effettuate al piano terra del reparto di radiologia dell’Ospedale G.B.dinelle seguenti: lunedì 7 ottobre (dalle ore 8.30 alle ore 14.30), giovedì 17 ottobre (dalle ore 13.30 alle ore 19.30), giovedì 7 novembre (dalle ore 13.