Malattia renale cronica cosa succede in caso di diabete | segnali d’allarme e prevenzione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Non dimentichiamo la salute dei reni. Anche e soprattutto se soffriamo di, in un circolo vizioso che mette a rischio anche il cuore. È chiaro il messaggio che giunge dagli esperti, anche alla luce della sostanziale sottovalutazione del rischio che i due organi vadano incontro a, condizione spesso diffusa ma altrettanto frequentemente non riconosciuta. Arrivare presto con la diagnosi, sia per chi soffre disia per chi non presenta questa patologia, è basilare. E bastano pochi, semplici esami. Che debbono entrare nel check up di base, visto che i rischi (e non solo per il rene) si amplificano con ipertensione ed altri problemi di circolazione se non si affronta al meglio la situazione. Perché ilmette in pericolo il rene Più o meno una persona su tre, tra quante soffrono di, va incontro a