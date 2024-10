Lite in casa a Novate Milanese | padre 73enne accoltella il figlio al petto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)(Milano) 4 ottobre 2024 – Unaintraè finita nel sangue. Tutto è iniziato in un’abitazione di. Tra une ildi 45 anni, che viveva nello stesso appartamento, è scoppiato un accesso diverbio, con il 45enne che accusava l’anziano di aver esagerato con l’alcool. Laè poi degenerata, culminando nel ferimento del 45enne,to aldal. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno rintracciato ilnei pressi dell’abitazione, anch’egli con una ferita alla testa cagionatagli daldurante la colluttazione. A seguito dell’intervento di personale sanitario, il 45enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dal quale è stato successivamente dimesso con una prognosi di 20 giorni per ferita penetrante al torace con pneumotorace, potenzialmente letale.