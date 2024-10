L’illusione della parità di genere | l’Inps smonta la propaganda pro-famiglia delle destre

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il XXIII Rapporto Annuale deldel 2024 delinea un quadro che smentisce le narrazioni ottimistichemaggioranza governativa. Nonostante gli sforzi legislativi sbandierati con orgoglio dalla presidente del Consiglio il Paese continua a rappresentare un contesto ostile per le madri, costrette a barcamenarsi tra lavoro ein un sistema che non riconosce né valorizza il loro ruolo. I dati del rapporto evidenziano che non si tratta soltanto di una questione economica ma di un problema radicato nelle strutture profonde del mercato del lavoro, dove la disdiè una costante difficilmente scalfibile. Il mito infranto: occupazione femminile e maternità A maggio 2024, il tasso di occupazione femminile era del 53,5%, ancora ben lontano dal 70,9% maschile.