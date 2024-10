Liberazione l’80anniversario Si riapre il rifugio antiaereo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un pranzo popolare in piazza, presentazioni, testimonianze dirette, trekking urbani, talk, laboratori. Sono le tante iniziative pensate per celebrare gli ottant’anni dalladella città dal nazifascismo. L’amministrazione coinvolgerà tutta la comunità cesenate, rappresentata dall’ambito scolastico, dalle associazioni locali e del territorio e dai due partner principali, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena e Anpi (Associazione nazionale partigiani) Cesena. "Per definire questa ricca programmazione di iniziative – commenta il presidente del consiglio comunale di Cesena Filippo Rossini – siamo partiti da ciò che realmente è il 20 ottobre: la festa di tutti i cittadini cesenati.