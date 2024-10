Kiev vorrebbe la pace gli Usa no | Mosca punta il dito su Washington

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Come avviene ormai da quasi tre anni, non passa giorno senza che Ucraina e Russia si scambino colpi di artiglieria, attacchi con droni e reciproche provocazioni. Il tutto mentre l’Unione Europea, nonostante i proclami altisonanti, continua a dividersi sul supporto a. Questo è evidente dal fatto che, al momento e in modo davvero inatteso, i Paesi membri dell’UE non sono riusciti a trovare un accordo per estendere le sanzioni sugli asset russi. Un copione ormai ripetitivo, in cui l’esercito di Volodymyr Zelensky, sempre più in difficoltà a mantenere il controllo del fronte orientale, ha cercato di alleggerire la pressione colpendo la base di stoccaggio di carburante e lubrificanti Annanefteprodukt, vicino al villaggio di Anna, nella regione di Voronezh, in Russia. A darne notizia è RBC-Ucraina, riportando le informazioni diffuse dallo Stato Maggiore delle Forze Armate di