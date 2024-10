Italia Under 21 Palestra la novità tra i convocati di Nunziata Torna Viti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Martedì 15 ottobre alle 18:30 la Nazionale21 sfiderà l’Irlanda nello scontro diretto del girone di qualificazione agli Europei del 2025. Basterà non perdere agli azzurri per staccare il biglietto per la Slovacchia. L’potrebbe in realtà trovarsi già aritmeticamente prima venerdì 11, giorno di Irlanda-Norvegia: in caso di successo dei norvegesi, battuti 3-0 dall’a Stavanger con la tripletta di Tommaso Baldanzi, gli Azzurrini si qualificherebbero con quattro giorni di anticipo. Alla fase finale accederanno le prime classificate dei nove gironi e le tre migliori seconde; le restanti sei seconde disputeranno un play off in gare di andata e ritorno per altri tre posti. Prima convocazione per Marco, difensore classe 2005 dell’Atalanta., dopo oltre un anno e mezzo, Mattia, difensore dell’Empoli.