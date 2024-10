Istat vendite deboli anche in agosto Rivista al ribasso la crescita del Pil nel secondo trimestre migliora il potere d’acquisto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)con il freno tirato per le spese degli italiani. Forseperché alle prese con i fortissimi rincari di tutto quanto ha a che fare con il turismo, sugli altri beni si è fatta economia. Leal dettaglio sono diminuite dello 0,5% in valore e dello 0,4% in quantità rispetto a luglio. Rispetto all’del 2023 si è invece comprato lo 0,2% in più, spendendo lo 0,8% in più. Se si tiene però conto dell’inflazione di(1,1%) la tendenza è ancora quella di un raffreddamento dei consumi. Insono scese soprattutto ledi beni non alimentari. I confronti più penalizzanti rispetto all’anno prima sono quelli di abbigliamento e calzature (- 1,6% in valore), orologi e gioielli (- 1%), calzature (- 0,8%), mobili (- 0,8%) e prodotti elettronici (- 1%).