Ilnon è pronto acon Manchester City e Arsenal per ildi Premier League nonostante il buon inizio di stagione –l'allenatore Enzo. Cole Palmer ha segnato quattro gol nella prima metà della vittoria della scorsa settimana sul Brighton, lasciando i Blues un punto dietro i primi due dello scorso anno – e due dietro la prima capolista Liverpool. Ma– che ha vinto il campionato la scorsa stagione con il Leicester – ha respinto l'idea che ilpossa vincere quest'anno il suo primodal 2017. "Non credo davvero che possiamocon City e Arsenal", ha detto. "Lo penso davvero, perché non siamo pronti. "Il motivo è che il City lavora con lo stesso allenatore da nove anni, l'Arsenal da cinque anni.