Highlights e gol Napoli-Como 3-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la settima giornata della. Allo stadio Diego Armando Maradona il punteggio si sblocca dopo neanche trenta secondi: Scott McTominay si inserisce alla grande e conclude alla perfezione portando in vantaggio i padroni di casa. Ilperò comanda la partita, costringe i ragazzi di Antonio Conte ad abbassarsi ed a difendere e, alla fine del primo tempo, trovano il gol del pareggio con una grande conclusione di Strefezza. Nella ripresa una doppia ingenuità di Sergi Roberto permette a Romelu Lukaku di segnare il gol del 2-1 dagli undici metri. Nel finale David Neres entra e sigla il definitivo 3-1.ancora capolista per almeno altre due settimane. ILDEI GOL E DEGLIe gol3-1:) SportFace.