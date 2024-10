Giornata Salute Mentale da oggi al 10 ottobre cinque eventi a Roma con la Fondazione Di Liegro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si parte con il focus sul disagio giovanile, domenica “Matti per la corsa” alla Caffarella Accrescere la consapevolezza sui problemi legati alla, sensibilizzare istituzioni e cittadini sul tema ma soprattutto combattere lo stigma e agevolare i percorsi di cura e di reinserimento sociale di chi soffre. Questo lo spirito dellaMondiale della, che ogni anno si celebra il 10. LaDon Luigi Di, da oltre 20 anni impegnata a difesa dellacon grande attenzione alle difficoltà giovanili, ha promosso in collaborazione con partner diversi,daal 10. Il calendario delle iniziative si apre, con un incontro dal titolo “Il disagio giovanile: un’emergenza che richiede nuovi modi di pensare e nuovi modelli organizzativi” (Sala Di– Via Ostiense n. 106 ore 14).