Giornata mondiale degli animali | oggi San Francesco ci ricorda il rispetto e l’amore verso di loro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 – Una data adedicata perrci quanto è fondamentale per latutela:, 4 ottobre 2024, è lache coincide con la festa di Sand’Assisi, il santo patronoappunto. Noto per il suo amoretutte le creature viventi, Sandeve essere un esempio ditutti gli abitanti del nostro pianeta. Non parliamo, infatti, solo didomestici ma di tutti: sono sempre di più le specie a rischio estinzione. Cambiamenti climatici, inquinamento, sfruttamento massimo delle risorse naturali sono tutti fattori che fanno aumentare le probabilità che alcune di esse possano scomparire.