G7 il sindaco di Mirabella Eclano | In Irpinia superata la sfida organizzativa che ministro aveva lanciato

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “La valutazione non può che essere positiva, perché sembra che tutto si stia svolgendo in maniera ottimale. Mi diceva uno dei capi delle delegazioni che anche i nostri ospiti che vengono dall’estero sono rimasti contentissimi, non solo della cucina ma anche dei luoghi che stanno visitando. Quindi credo chee l’abbiano abbondantemente superato la prova che ci era stata data”. Così ildi(Avellino), Giancarlo Ruggiero, facendo un bilancio dell’evento ospitato nel piccolo comune dell’. “All’inizio sapevamo che non era una cosa così semplice – ha ammesso Ruggiero – e un po’ di esitazione c’era stata, però credo che oggi, avendo organizzato il G7 in, possiamo fare tutto”.