Firenze stop ‘città mangiatoia’ Divieto di nuove licenze anche fuori dal centro

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – Divieti di apertura diattività di somministrazione e di commercio di bevande e generi alimentariin zone della città esterne all’area Unesco.quindi adi bar, ristoranti o esercizi (come ad esempio minimarket e kebabbari), negli altri quattro quartieri della città, dato che nelstorico i divieti sono già in vigore grazie al regolamento Unesco e a una serie di azioni portate avanti dall’ex sindaco Dario Nardella. Il Comune di, primo in Italia, sta predisponendo il piano in accordo con le associazioni di categoria – Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Cna – che lo scorso venerdì hanno già partecipato ad un primo incontro con l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini e con gli uffici dell’amministrazione.