Emergenza abitativa Famiglie sulla strada e appartamenti sfitti Pronte 46 case popolari

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Riapre il bandoin Brianza Est, una delle risposte per arginare l’: 46pronti per la riassegnazione immediata, "una boccata di ossigeno" per il problema dei problemi, "il primo sul territorio". A Vimercate nell’ultimo triennio altre 41 abitazioni sono state ristrutturate e consegnate allein graduatoria, mentre sul fronte dell’edilizia convenzionata sono stati abbassati i volumi per far partire interventi bloccati. "Un’azione su più fronti per centrare l’obiettivo di mettere un tetto sopra alla testa di chi non può permetterselo sul mercato", spiega il sindaco Francesco Cereda. In corsa come prevede la legge entrerà tutto il distretto, ci sono anche Arcore, Bellusco, Burago, Busnago, Cavenago, Concorezzo, Cornate, Lesmo, Sulbiate, Usmate Velate.