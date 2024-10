Ecco la cosa positiva | Luna Rossa cosa succede dopo la sconfitta nella Louis Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)laCup? A rispondere è stato lo skipper Max Sirena, secondo cui il team andrà avanti e si metterà di nuovo in gioco. Il velista italiano, nonché team director e skipper di, ha confermato attraverso i canali ufficiali che tutti andranno avanti per provare ad andare fino in fondo. "Laè che il team andrà avanti - ha detto, fugando ogni dubbio sul futuro - credo che questa sia lapiù importante per la vela, per i giovani, per i tifosi che seguonoda tanti anni". A seguire, i ringraziamenti al presidente del gruppo Prada, Patrizio Bertelli, e alla famiglia intera: "Bisogna dare merito a Patrizio Bertelli e alla famiglia Prada per l'impegno e la costanza che ci mettono in questo gioco, che è difficilissimo e quasi impossibile da vincere.